DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

JménoDEXE

PoziceNo.76

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0003%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)13.05%

Objem v oběhu83,733,368.98844688

Max. objem0

Celkový objem96,504,599.33609451

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum33.54117435,2021-03-08

Nejnižší cena0.65351413,2020-11-10

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

