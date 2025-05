DEP

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

JménoDEP

PoziceNo.647

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu29,376,332,268.32895

Max. objem0

Celkový objem29,892,900,001.328953

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09212663297622997,2021-11-24

Nejnižší cena0.000693517636480543,2023-10-18

Veřejný blockchainETH

