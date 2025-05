DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

JménoDEEP

PoziceNo.112

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.84%

Objem v oběhu3,151,000,000

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.3151%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.34355096308425953,2025-01-19

Nejnižší cena0.010748527064621403,2024-10-14

Veřejný blockchainSUI

