DCB

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

JménoDCB

PoziceNo.1459

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu380,028,488

Max. objem0

Celkový objem949,223,596

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.1768290257562914,2024-03-29

Nejnižší cena0,2022-08-17

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníDecubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.