Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

CTXC

No.850

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.17%

Objem v oběhu229,880,322.60937503

Max. objem299,792,458

Celkový objem299,792,458

Poměr v oběhu0.7667%

2018-02-18 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

2.4102001190185547,2018-04-30

0.0341331368292,2020-03-16

CTXC

