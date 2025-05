CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

JménoCSPR

PoziceNo.243

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu13,111,407,439

Max. objem0

Celkový objem13,574,592,509

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-05-11 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.36330943,2021-05-12

Nejnižší cena0.006247679314270495,2024-11-04

Veřejný blockchainCSPR

