CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

JménoCOW

PoziceNo.252

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)12.45%

Objem v oběhu420,152,537.80904406

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.4201%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2067017788875543,2024-12-25

Nejnižší cena0.04017878128090094,2022-11-09

Veřejný blockchainETH

