Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

JménoCORN

PoziceNo.653

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.49%

Objem v oběhu525,000,000

Max. objem2,100,000,000

Celkový objem2,100,000,000

Poměr v oběhu0.25%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.079342336947006,2025-05-11

Nejnižší cena0.04348273468795703,2025-04-26

Veřejný blockchainETH

