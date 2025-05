CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

JménoCORE

PoziceNo.89

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.78%

Objem v oběhu1,002,300,974.2033713

Max. objem2,100,000,000

Celkový objem2,093,769,839.0352812

Poměr v oběhu0.4772%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.468239711847785,2023-02-08

Nejnižší cena0.34324412364907425,2023-11-03

Veřejný blockchainCORE

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.