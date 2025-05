COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

JménoCOMP

PoziceNo.145

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)372.67%

Objem v oběhu9,083,014.55091094

Max. objem0

Celkový objem10,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum911.1978339,2021-05-12

Nejnižší cena25.546896083024585,2023-06-10

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

