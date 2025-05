CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

JménoCLS

PoziceNo.2155

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu23,514,168

Max. objem50,000,000

Celkový objem49,763,520

Poměr v oběhu0.4702%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.78426524,2021-05-15

Nejnižší cena0.025958740682216156,2025-05-25

Veřejný blockchainETH

