CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

JménoCENNZ

PoziceNo.1624

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,200,000,000

Max. objem0

Celkový objem1,200,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2018-03-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.12 USDT

Historické maximum0.541558027267456,2018-04-25

Nejnižší cena0.002151041182774997,2025-04-10

Veřejný blockchainCENNZ

PředstaveníCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.