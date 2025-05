CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

JménoCELR

PoziceNo.440

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.16%

Objem v oběhu7,783,424,106.9912

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.7783%

Datum vydání2019-03-19 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.0067 USDT

Historické maximum0.19869033851597,2021-09-26

Nejnižší cena0.00101410762651,2020-03-16

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

