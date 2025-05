CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

JménoCBK

PoziceNo.554

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.68%

Objem v oběhu94,314,905

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.9431%

Datum vydání2021-07-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum16.31319095,2021-04-02

Nejnižší cena0.3886256781622459,2022-12-31

Veřejný blockchainETH

PředstaveníCobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.