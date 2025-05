CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

JménoCARR

PoziceNo.1859

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu1,605,000,000

Max. objem1,750,000,000

Celkový objem1,750,000,000

Poměr v oběhu0.9171%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00729951538592808,2024-04-02

Nejnižší cena0.000106941883725881,2023-08-22

Veřejný blockchainMATIC

Sektor

Sociální sítě

