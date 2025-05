BOB

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

JménoBOB

PoziceNo.1400

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu689,127,646,403

Max. objem690,000,000,000

Celkový objem689,127,646,403

Poměr v oběhu0.9987%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000218963593709231,2023-05-06

Nejnižší cena0.000000015403283083,2023-04-19

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

