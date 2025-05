BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

JménoBOBA

PoziceNo.919

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5,42%

Objem v oběhu171 624 231,86

Max. objem500 000 000

Celkový objem500 000 000

Poměr v oběhu0.3432%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.9879991275196645,2021-11-25

Nejnižší cena0.06709533464059267,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

