BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

JménoBLY

PoziceNo.1427

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,02

Objem v oběhu948.533.328,99

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu0.9485%

Datum vydání2018-12-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.676306,2021-04-04

Nejnižší cena0.002898288580552685,2023-06-12

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

