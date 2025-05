BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

JménoBGB

PoziceNo.24

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0018%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.08%

Objem v oběhu1,169,993,089.2

Max. objem0

Celkový objem1,169,993,089.2

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.48508718732009,2024-12-27

Nejnižší cena0.05835925,2021-08-11

Veřejný blockchainETH

