Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.04%

Objem v oběhu80,000,000

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-09-09 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.75 USDT

Historické maximum10.0337760204,2020-09-15

Nejnižší cena0.22109862639902686,2022-05-12

Veřejný blockchainETH

