BB

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

JménoBB

PoziceNo.431

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.08%

Objem v oběhu524,568,493.15068495

Max. objem2,100,000,000

Celkový objem2,100,000,000

Poměr v oběhu0.2497%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.865452791517869,2024-06-06

Nejnižší cena0.08191168532532146,2025-04-09

Veřejný blockchainBOUNCEBIT

PředstaveníBounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.