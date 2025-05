BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

JménoBANK

PoziceNo.736

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.66%

Objem v oběhu425,250,000

Max. objem2,100,000,000

Celkový objem425,250,000

Poměr v oběhu0.2025%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09177061454901096,2025-05-23

Nejnižší cena0.018389388782512995,2025-04-18

Veřejný blockchainBSC

