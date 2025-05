B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

JménoB2

PoziceNo.740

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1,115.38%

Objem v oběhu46,900,245

Max. objem210,000,000

Celkový objem210,000,000

Poměr v oběhu0.2233%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.775982192516107,2025-05-06

Nejnižší cena0.4078882421972823,2025-04-30

Veřejný blockchainBSQUARED

