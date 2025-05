AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

JménoAVL

PoziceNo.620

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)17.64%

Objem v oběhu161,683,998

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem162,250,000.8

Poměr v oběhu0.1616%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.4376502589895284,2025-02-12

Nejnižší cena0.19392439618728555,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníAvalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.