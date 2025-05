AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

JménoAVA

PoziceNo.606

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.37%

Objem v oběhu68,832,267

Max. objem100,000,000

Celkový objem68,832,267

Poměr v oběhu0.6883%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.47585961,2021-04-14

Nejnižší cena0.0439477,2018-08-14

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.