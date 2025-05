AUR

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

JménoAUR

PoziceNo.4144

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem20,000,000

Celkový objem17,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.396338467130361,2022-08-07

Nejnižší cena0.00598702,2021-06-14

Veřejný blockchainETH

