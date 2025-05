ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

JménoATOM

PoziceNo.53

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0005%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)31.76%

Objem v oběhu390,934,204

Max. objem∞

Celkový objem390,934,204

Poměr v oběhu%

Datum vydání2019-03-15 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.1 USDT

Historické maximum44.6955257850945,2021-09-20

Nejnižší cena1.13096252523,2020-03-13

Veřejný blockchainATOM

