AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Jméno

PoziceNo.851

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu9,032,676.55078945

Max. objem10,000,000

Celkový objem10,000,000

Poměr v oběhu0.9032%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.236339133268041,2024-03-13

Nejnižší cena0.01784007500161164,2023-11-10

Veřejný blockchainETH

