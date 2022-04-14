ART

LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.

JménoART

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainBASE

LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.

Sektor

Sociální sítě

Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.

