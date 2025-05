ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

JménoARKM

PoziceNo.287

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)33.83%

Objem v oběhu225,100,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2251%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.9939637047529053,2024-03-10

Nejnižší cena0.28693406195211785,2023-10-19

Veřejný blockchainETH

PředstaveníARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.