APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

JménoAPTM

PoziceNo.1514

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)111,44%

Objem v oběhu3 899 287

Max. objem2 100 000 000

Celkový objem7 161 623,0425532

Poměr v oběhu0.0018%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.972488445629584,2025-04-11

Nejnižší cena0.7208375990263015,2025-04-24

Veřejný blockchainAPERTUM

Sektor

Sociální sítě

