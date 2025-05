APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

JménoAPEX

PoziceNo.712

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.70%

Objem v oběhu92,806,035

Max. objem500,000,000

Celkový objem499,999,990

Poměr v oběhu0.1856%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.8325250957583354,2024-03-27

Nejnižší cena0.11245349995021983,2023-10-20

Veřejný blockchainETH

