AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

JménoAME

PoziceNo.2246

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu500,000,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.5%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.15384444,2021-02-24

Nejnižší cena0.000667078553816237,2025-03-11

Veřejný blockchainAME

