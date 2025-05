ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

JménoALEPH

PoziceNo.921

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu247,220,482.1448135

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.4944%

Datum vydání2020-04-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8692133803115093,2022-01-20

Nejnižší cena0.02469909,2020-09-27

Veřejný blockchainETH

PředstaveníAleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.