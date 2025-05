AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

JménoAKITA

PoziceNo.1399

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu68,071,541,209,830.58

Max. objem0

Celkový objem100,000,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-01-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00002886,2021-05-11

Nejnižší cena0,2021-02-18

Veřejný blockchainETH

