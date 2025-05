AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

JménoAGRI

PoziceNo.1292

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.44%

Objem v oběhu161,078,234

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,999,997.367606

Poměr v oběhu0.161%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.17722062456540857,2024-12-13

Nejnižší cena0.03188720215278074,2025-05-09

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.