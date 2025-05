ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

JménoACX

PoziceNo.374

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.22%

Objem v oběhu439,064,913.4129014

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.439%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.7394538371572816,2024-12-06

Nejnižší cena0.03506312954269173,2022-12-04

Veřejný blockchainETH

