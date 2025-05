5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Jméno5IRE

PoziceNo.1684

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu1,327,083,902.3173406

Max. objem1,500,000,000

Celkový objem1,500,000,000

Poměr v oběhu0.8847%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.5080177927965925,2023-12-05

Nejnižší cena0.000913013531232859,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

