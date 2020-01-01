Yield TRYB (YTRYB) এর টোকেনোমিক্স

Yield TRYB (YTRYB) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
USD

Yield TRYB (YTRYB) এর তথ্য

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Yield TRYB (YTRYB) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Yield TRYB (YTRYB) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 122.55K
মোট সরবরাহ:
$ 3.60M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 3.60M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 122.55K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.04239704
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.03222513
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.03401538
Yield TRYB (YTRYB) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Yield TRYB (YTRYB) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক YTRYB টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো YTRYB টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি YTRYB এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, YTRYBটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

YTRYB এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় YTRYB এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের YTRYB প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।