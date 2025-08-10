USDFI সম্পর্কে আরও

USDFI প্রাইসের তথ্য

USDFI হোয়াইটপেপার

USDFI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USDFI টোকেনোমিক্স

USDFI প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

USDFI লোগো

USDFI প্রাইস (USDFI)

তালিকাভুক্ত নয়

USDFI (USDFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.849215
$0.849215$0.849215
+1.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে USDFI (USDFI) এর প্রাইস

USDFI(USDFI) বর্তমানে 0.849215USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 848.37KUSD। USDFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

USDFI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.44%
USDFI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ USDFI (USDFI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, USDFI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01202344 ছিল।
গত 30 দিনে, USDFI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1018123014 ছিল।
গত 60 দিনে, USDFI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0710995068 ছিল।
গত 90 দিনে, USDFI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1105775335078799 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01202344+1.44%
30 দিন$ +0.1018123014+11.99%
60 দিন$ +0.0710995068+8.37%
90 দিন$ +0.1105775335078799+14.97%

USDFI (USDFI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

USDFI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.834534
$ 0.834534$ 0.834534

$ 0.865997
$ 0.865997$ 0.865997

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

-0.26%

+1.44%

+9.36%

USDFI (USDFI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 848.37K
$ 848.37K$ 848.37K

--
----

999.00K
999.00K 999.00K

USDFI (USDFI) কী?

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

USDFI (USDFI) এর টোকেনোমিক্স

USDFI (USDFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: USDFI (USDFI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

USDFI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USDFI থেকে VND
22,347.092725
1 USDFI থেকে AUD
A$1.29929895
1 USDFI থেকে GBP
0.6284191
1 USDFI থেকে EUR
0.72183275
1 USDFI থেকে USD
$0.849215
1 USDFI থেকে MYR
RM3.6006716
1 USDFI থেকে TRY
34.53757405
1 USDFI থেকে JPY
¥124.834605
1 USDFI থেকে ARS
ARS$1,124.7852675
1 USDFI থেকে RUB
67.92870785
1 USDFI থেকে INR
74.4931398
1 USDFI থেকে IDR
Rp13,697.01421145
1 USDFI থেকে KRW
1,179.4577292
1 USDFI থেকে PHP
48.19295125
1 USDFI থেকে EGP
￡E.41.2208961
1 USDFI থেকে BRL
R$4.61123745
1 USDFI থেকে CAD
C$1.16342455
1 USDFI থেকে BDT
103.0437481
1 USDFI থেকে NGN
1,300.47935885
1 USDFI থেকে UAH
35.08107165
1 USDFI থেকে VES
Bs108.69952
1 USDFI থেকে CLP
$820.34169
1 USDFI থেকে PKR
Rs240.6335624
1 USDFI থেকে KZT
458.2873669
1 USDFI থেকে THB
฿27.4466288
1 USDFI থেকে TWD
NT$25.3915285
1 USDFI থেকে AED
د.إ3.11661905
1 USDFI থেকে CHF
Fr0.679372
1 USDFI থেকে HKD
HK$6.6578456
1 USDFI থেকে MAD
.د.م7.6769036
1 USDFI থেকে MXN
$15.76992255
1 USDFI থেকে PLN
3.0911426
1 USDFI থেকে RON
лв3.69408525
1 USDFI থেকে SEK
kr8.12698755
1 USDFI থেকে BGN
лв1.41818905
1 USDFI থেকে HUF
Ft288.1556338
1 USDFI থেকে CZK
17.8165307
1 USDFI থেকে KWD
د.ك0.259010575
1 USDFI থেকে ILS
2.91280745