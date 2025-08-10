Tiny Fren প্রাইস (SMOL)
Tiny Fren(SMOL) বর্তমানে 0.00000229USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 229.46KUSD। SMOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SMOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SMOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tiny Fren থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tiny Fren থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014064 ছিল।
গত 60 দিনে, Tiny Fren থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003974 ছিল।
গত 90 দিনে, Tiny Fren থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002066371574448528 ছিল।
Tiny Fren এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.61%
+2.26%
+73.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Tiny Fren (SMOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SMOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SMOL থেকে VND
₫0.06026135
|1 SMOL থেকে AUD
A$0.0000035037
|1 SMOL থেকে GBP
￡0.0000016946
|1 SMOL থেকে EUR
€0.0000019465
|1 SMOL থেকে USD
$0.00000229
|1 SMOL থেকে MYR
RM0.0000097096
|1 SMOL থেকে TRY
₺0.0000931343
|1 SMOL থেকে JPY
¥0.00033663
|1 SMOL থেকে ARS
ARS$0.003033105
|1 SMOL থেকে RUB
₽0.0001831771
|1 SMOL থেকে INR
₹0.0002008788
|1 SMOL থেকে IDR
Rp0.0369354787
|1 SMOL থেকে KRW
₩0.0031805352
|1 SMOL থেকে PHP
₱0.0001299575
|1 SMOL থেকে EGP
￡E.0.0001111566
|1 SMOL থেকে BRL
R$0.0000124347
|1 SMOL থেকে CAD
C$0.0000031373
|1 SMOL থেকে BDT
৳0.0002778686
|1 SMOL থেকে NGN
₦0.0035068831
|1 SMOL থেকে UAH
₴0.0000945999
|1 SMOL থেকে VES
Bs0.00029312
|1 SMOL থেকে CLP
$0.00221214
|1 SMOL থেকে PKR
Rs0.0006488944
|1 SMOL থেকে KZT
₸0.0012358214
|1 SMOL থেকে THB
฿0.0000740128
|1 SMOL থেকে TWD
NT$0.000068471
|1 SMOL থেকে AED
د.إ0.0000084043
|1 SMOL থেকে CHF
Fr0.000001832
|1 SMOL থেকে HKD
HK$0.0000179536
|1 SMOL থেকে MAD
.د.م0.0000207016
|1 SMOL থেকে MXN
$0.0000425253
|1 SMOL থেকে PLN
zł0.0000083356
|1 SMOL থেকে RON
лв0.0000099615
|1 SMOL থেকে SEK
kr0.0000219153
|1 SMOL থেকে BGN
лв0.0000038243
|1 SMOL থেকে HUF
Ft0.0007770428
|1 SMOL থেকে CZK
Kč0.0000480442
|1 SMOL থেকে KWD
د.ك0.00000069845
|1 SMOL থেকে ILS
₪0.0000078547