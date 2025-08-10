Thumb প্রাইস (THUMB)
Thumb(THUMB) বর্তমানে 0.00178512USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 369.84KUSD। THUMB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ THUMB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। THUMB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Thumb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Thumb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000662458 ছিল।
গত 60 দিনে, Thumb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002117809 ছিল।
গত 90 দিনে, Thumb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001186112099951754 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.57%
|30 দিন
|$ -0.0000662458
|-3.71%
|60 দিন
|$ +0.0002117809
|+11.86%
|90 দিন
|$ -0.001186112099951754
|-39.91%
Thumb এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.07%
+3.57%
+14.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.
Thumb (THUMB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। THUMBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 THUMB থেকে VND
₫46.9754328
|1 THUMB থেকে AUD
A$0.0027312336
|1 THUMB থেকে GBP
￡0.0013209888
|1 THUMB থেকে EUR
€0.001517352
|1 THUMB থেকে USD
$0.00178512
|1 THUMB থেকে MYR
RM0.0075689088
|1 THUMB থেকে TRY
₺0.0726008304
|1 THUMB থেকে JPY
¥0.26241264
|1 THUMB থেকে ARS
ARS$2.36439144
|1 THUMB থেকে RUB
₽0.1427917488
|1 THUMB থেকে INR
₹0.1565907264
|1 THUMB থেকে IDR
Rp28.7922540336
|1 THUMB থেকে KRW
₩2.4793174656
|1 THUMB থেকে PHP
₱0.10130556
|1 THUMB থেকে EGP
￡E.0.0866497248
|1 THUMB থেকে BRL
R$0.0096932016
|1 THUMB থেকে CAD
C$0.0024456144
|1 THUMB থেকে BDT
৳0.2166064608
|1 THUMB থেকে NGN
₦2.7337149168
|1 THUMB থেকে UAH
₴0.0737433072
|1 THUMB থেকে VES
Bs0.22849536
|1 THUMB থেকে CLP
$1.72442592
|1 THUMB থেকে PKR
Rs0.5058316032
|1 THUMB থেকে KZT
₸0.9633578592
|1 THUMB থেকে THB
฿0.0576950784
|1 THUMB থেকে TWD
NT$0.053375088
|1 THUMB থেকে AED
د.إ0.0065513904
|1 THUMB থেকে CHF
Fr0.001428096
|1 THUMB থেকে HKD
HK$0.0139953408
|1 THUMB থেকে MAD
.د.م0.0161374848
|1 THUMB থেকে MXN
$0.0331496784
|1 THUMB থেকে PLN
zł0.0064978368
|1 THUMB থেকে RON
лв0.007765272
|1 THUMB থেকে SEK
kr0.0170835984
|1 THUMB থেকে BGN
лв0.0029811504
|1 THUMB থেকে HUF
Ft0.6057269184
|1 THUMB থেকে CZK
Kč0.0374518176
|1 THUMB থেকে KWD
د.ك0.0005444616
|1 THUMB থেকে ILS
₪0.0061229616