StakeWise লোগো

StakeWise প্রাইস (SWISE)

তালিকাভুক্ত নয়

StakeWise (SWISE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03144836
$0.03144836$0.03144836
+6.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে StakeWise (SWISE) এর প্রাইস

StakeWise(SWISE) বর্তমানে 0.03144179USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.77MUSD। SWISE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

StakeWise এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.11%
StakeWise এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
565.14M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SWISE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWISE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ StakeWise (SWISE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, StakeWise থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00181093 ছিল।
গত 30 দিনে, StakeWise থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0234280606 ছিল।
গত 60 দিনে, StakeWise থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0189799151 ছিল।
গত 90 দিনে, StakeWise থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0140661857253379 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00181093+6.11%
30 দিন$ +0.0234280606+74.51%
60 দিন$ +0.0189799151+60.37%
90 দিন$ +0.0140661857253379+80.95%

StakeWise (SWISE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

StakeWise এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0293991
$ 0.0293991$ 0.0293991

$ 0.03189868
$ 0.03189868$ 0.03189868

$ 0.358418
$ 0.358418$ 0.358418

-1.43%

+6.11%

+39.58%

StakeWise (SWISE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 17.77M
$ 17.77M$ 17.77M

--
----

565.14M
565.14M 565.14M

StakeWise (SWISE) কী?

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

StakeWise (SWISE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

StakeWise (SWISE) এর টোকেনোমিক্স

StakeWise (SWISE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWISEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

