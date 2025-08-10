Sora Validator প্রাইস (VAL)
Sora Validator(VAL) বর্তমানে 0.02240012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.29MUSD। VAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Sora Validator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00300659 ছিল।
গত 30 দিনে, Sora Validator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019273399 ছিল।
গত 60 দিনে, Sora Validator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0039760661 ছিল।
গত 90 দিনে, Sora Validator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004306481143496166 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00300659
|+15.50%
|30 দিন
|$ +0.0019273399
|+8.60%
|60 দিন
|$ -0.0039760661
|-17.75%
|90 দিন
|$ -0.004306481143496166
|-16.12%
Sora Validator এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+11.94%
+15.50%
+21.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.
Sora Validator (VAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
