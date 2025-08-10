Solace প্রাইস ($SOLACE)
Solace($SOLACE) বর্তমানে 0.00161041USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 805.22KUSD। $SOLACE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $SOLACE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $SOLACE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Solace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Solace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007564108 ছিল।
গত 60 দিনে, Solace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015317111 ছিল।
গত 90 দিনে, Solace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Solace এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-4.52%
-1.61%
+51.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
Solace ($SOLACE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $SOLACEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
