Shade Protocol প্রাইস (SHD)
Shade Protocol(SHD) বর্তমানে 0.539249USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.69MUSD। SHD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
SHD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Shade Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0108027406599239 ছিল।
গত 30 দিনে, Shade Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1106742784 ছিল।
গত 60 দিনে, Shade Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1839807041 ছিল।
গত 90 দিনে, Shade Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5228416777061248 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0108027406599239
|-1.96%
|30 দিন
|$ -0.1106742784
|-20.52%
|60 দিন
|$ -0.1839807041
|-34.11%
|90 দিন
|$ -0.5228416777061248
|-49.22%
Shade Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.55%
-1.96%
-3.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.
