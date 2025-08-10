GRG সম্পর্কে আরও

RigoBlock প্রাইস (GRG)

RigoBlock (GRG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.522217
$0.522217$0.522217
+8.30%1D
আজকে RigoBlock (GRG) এর প্রাইস

RigoBlock(GRG) বর্তমানে 0.522217USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.44MUSD। GRG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

RigoBlock এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.32%
RigoBlock এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
6.59M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GRG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GRG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ RigoBlock (GRG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04011309 ছিল।
গত 30 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1944796162 ছিল।
গত 60 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1979053075 ছিল।
গত 90 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2058241909720277 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.04011309+8.32%
30 দিন$ -0.1944796162-37.24%
60 দিন$ -0.1979053075-37.89%
90 দিন$ -0.2058241909720277-28.27%

RigoBlock (GRG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

RigoBlock এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.477825
$ 0.477825$ 0.477825

$ 0.525592
$ 0.525592$ 0.525592

$ 115.8
$ 115.8$ 115.8

-0.06%

+8.32%

-7.66%

RigoBlock (GRG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

6.59M
6.59M 6.59M

RigoBlock (GRG) কী?

"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

RigoBlock (GRG) এর টোকেনোমিক্স

RigoBlock (GRG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GRGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

