RigoBlock প্রাইস (GRG)
RigoBlock(GRG) বর্তমানে 0.522217USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.44MUSD। GRG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04011309 ছিল।
গত 30 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1944796162 ছিল।
গত 60 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1979053075 ছিল।
গত 90 দিনে, RigoBlock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2058241909720277 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04011309
|+8.32%
|30 দিন
|$ -0.1944796162
|-37.24%
|60 দিন
|$ -0.1979053075
|-37.89%
|90 দিন
|$ -0.2058241909720277
|-28.27%
RigoBlock এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+8.32%
-7.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "
|1 GRG থেকে VND
₫13,742.140355
|1 GRG থেকে AUD
A$0.79899201
|1 GRG থেকে GBP
￡0.38644058
|1 GRG থেকে EUR
€0.44388445
|1 GRG থেকে USD
$0.522217
|1 GRG থেকে MYR
RM2.21420008
|1 GRG থেকে TRY
₺21.23856539
|1 GRG থেকে JPY
¥76.765899
|1 GRG থেকে ARS
ARS$691.6764165
|1 GRG থেকে RUB
₽41.77213783
|1 GRG থেকে INR
₹45.80887524
|1 GRG থেকে IDR
Rp8,422.85365951
|1 GRG থেকে KRW
₩725.29674696
|1 GRG থেকে PHP
₱29.63581475
|1 GRG থেকে EGP
￡E.25.34841318
|1 GRG থেকে BRL
R$2.83563831
|1 GRG থেকে CAD
C$0.71543729
|1 GRG থেকে BDT
৳63.36581078
|1 GRG থেকে NGN
₦799.71789163
|1 GRG থেকে UAH
₴21.57278427
|1 GRG থেকে VES
Bs66.843776
|1 GRG থেকে CLP
$504.461622
|1 GRG থেকে PKR
Rs147.97540912
|1 GRG থেকে KZT
₸281.81962622
|1 GRG থেকে THB
฿16.87805344
|1 GRG থেকে TWD
NT$15.6142883
|1 GRG থেকে AED
د.إ1.91653639
|1 GRG থেকে CHF
Fr0.4177736
|1 GRG থেকে HKD
HK$4.09418128
|1 GRG থেকে MAD
.د.م4.72084168
|1 GRG থেকে MXN
$9.69756969
|1 GRG থেকে PLN
zł1.90086988
|1 GRG থেকে RON
лв2.27164395
|1 GRG থেকে SEK
kr4.99761669
|1 GRG থেকে BGN
лв0.87210239
|1 GRG থেকে HUF
Ft177.19867244
|1 GRG থেকে CZK
Kč10.95611266
|1 GRG থেকে KWD
د.ك0.159276185
|1 GRG থেকে ILS
₪1.79120431