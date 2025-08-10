OneID প্রাইস (ONEID)
OneID(ONEID) বর্তমানে 0.00237679USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.19MUSD। ONEID থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, OneID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OneID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000850648 ছিল।
গত 60 দিনে, OneID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002106137 ছিল।
গত 90 দিনে, OneID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001894094574163092 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.44%
|30 দিন
|$ -0.0000850648
|-3.57%
|60 দিন
|$ -0.0002106137
|-8.86%
|90 দিন
|$ -0.001894094574163092
|-44.34%
OneID এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.44%
+19.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.
OneID (ONEID) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ONEIDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
