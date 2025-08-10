Ninja Protocol প্রাইস (NINJA)
Ninja Protocol(NINJA) বর্তমানে 0.00172667USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.53KUSD। NINJA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NINJA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NINJA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ninja Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ninja Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002422096 ছিল।
গত 60 দিনে, Ninja Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006626382 ছিল।
গত 90 দিনে, Ninja Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016114820211958576 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.32%
|30 দিন
|$ +0.0002422096
|+14.03%
|60 দিন
|$ -0.0006626382
|-38.37%
|90 দিন
|$ -0.0016114820211958576
|-48.27%
Ninja Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.42%
+0.32%
+9.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.
Ninja Protocol (NINJA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NINJAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
