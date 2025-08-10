MXNB প্রাইস (MXNB)
MXNB(MXNB) বর্তমানে 0.059535USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 444.18KUSD। MXNB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MXNB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MXNB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MXNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00241936 ছিল।
গত 30 দিনে, MXNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065125276 ছিল।
গত 60 দিনে, MXNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0140749729 ছিল।
গত 90 দিনে, MXNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00241936
|+4.24%
|30 দিন
|$ +0.0065125276
|+10.94%
|60 দিন
|$ +0.0140749729
|+23.64%
|90 দিন
|$ 0
|--
MXNB এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.33%
+4.24%
+12.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
|1 MXNB থেকে VND
₫1,566.663525
|1 MXNB থেকে AUD
A$0.09108855
|1 MXNB থেকে GBP
￡0.0440559
|1 MXNB থেকে EUR
€0.05060475
|1 MXNB থেকে USD
$0.059535
|1 MXNB থেকে MYR
RM0.2524284
|1 MXNB থেকে TRY
₺2.42128845
|1 MXNB থেকে JPY
¥8.751645
|1 MXNB থেকে ARS
ARS$78.8541075
|1 MXNB থেকে RUB
₽4.76220465
|1 MXNB থেকে INR
₹5.2224102
|1 MXNB থেকে IDR
Rp960.24180105
|1 MXNB থেকে KRW
₩82.6869708
|1 MXNB থেকে PHP
₱3.37861125
|1 MXNB থেকে EGP
￡E.2.8898289
|1 MXNB থেকে BRL
R$0.32327505
|1 MXNB থেকে CAD
C$0.08156295
|1 MXNB থেকে BDT
৳7.2239769
|1 MXNB থেকে NGN
₦91.17130365
|1 MXNB থেকে UAH
₴2.45939085
|1 MXNB থেকে VES
Bs7.62048
|1 MXNB থেকে CLP
$57.51081
|1 MXNB থেকে PKR
Rs16.8698376
|1 MXNB থেকে KZT
₸32.1286581
|1 MXNB থেকে THB
฿1.9241712
|1 MXNB থেকে TWD
NT$1.7800965
|1 MXNB থেকে AED
د.إ0.21849345
|1 MXNB থেকে CHF
Fr0.047628
|1 MXNB থেকে HKD
HK$0.4667544
|1 MXNB থেকে MAD
.د.م0.5381964
|1 MXNB থেকে MXN
$1.10556495
|1 MXNB থেকে PLN
zł0.2167074
|1 MXNB থেকে RON
лв0.25897725
|1 MXNB থেকে SEK
kr0.56974995
|1 MXNB থেকে BGN
лв0.09942345
|1 MXNB থেকে HUF
Ft20.2014162
|1 MXNB থেকে CZK
Kč1.2490443
|1 MXNB থেকে KWD
د.ك0.018158175
|1 MXNB থেকে ILS
₪0.20420505